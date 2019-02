Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Gewinn im vierten Quartal sei insgesamt klar unter den Erwartungen geblieben, was vermutlich mit einem schwierigen Marktumfeld zusammenhänge, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht hätten hingegen die Kapitalausstattung und der Dividendenvorschlag. Die Senkung der Ziele für 2020 sei erwartet worden./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 08:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-02-07/15:02

ISIN: FR0000131104