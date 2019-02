Die Deutsche Bank hat das Ziel für ING von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy sieht das Finanzinstitut nach starken Zahlen zum vierten Quartal wieder vollständig auf Kurs, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Die Umstrukturierung in Belgien mache weiter Fortschritte, zudem seien die Kosten unter Kontrolle./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 17:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-02-07/15:05

ISIN: NL0011821202