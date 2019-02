Um kurz nach 14 Uhr bricht die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) heute erneut brutal ein: Vom Tageshoch bei 130,65 Euro verliert sie bis auf 112,35 Euro. Eine Wirecard-Sprecherin dementiert umgehend die Vorwürfe in dem neuen Artikel der Financial Times (dieser ist hier abrufbar). Es sei nichts Wahres an dem neuen Bericht.

Der neue Bericht trägt den Titel "Wirecard: Inmitten eines Buchhaltungsskandals". Den neuen FT-Informationen zufolge habe der vorläufige Bericht einer führenden ...

