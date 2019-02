WASHINGTON (Dow Jones)--In den USA ist in der Woche zum 2. Februar die Zahl Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gefallen, blieb aber höher als vor der teilweisen Schließung der Bundesbehörden, die am 25. Januar endete. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 19.000 auf 234.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen noch stärkeren Rückgang auf 225.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert mit 253.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 4.500 auf 224.750. In der Woche zum 26. Januar erhielten 1,736 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 42.000.

Arbeitslosenansprüche von Bundesangestellten werden mit einer Verzögerung von einer Woche gemeldet. Für die Woche zum 26. Januar, die die letzten Tage der Schließung umfasste, beantragten 6.669 Bundesbedienstete erstmalig Leistungen. Das waren 14.739 weniger als in der Vorwoche. Forderungen von Bundesarbeitskräften werden nicht an die Saisonalität angepasst.

