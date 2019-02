Paris (www.fondscheck.de) - China ist in das Jahr des Erd-Schweins gestartet. Nach dem Überschwang an den chinesischen Aktienmärkten im Jahr 2017 schärfte die Baisse im zurückliegenden Jahr die Sinne für Risiken, wie sie aus dem schwelenden Handelskonflikt mit den USA resultieren können, so die Experten von Comgest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...