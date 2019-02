Es ist der Tag nach dem Zerplatzen eines Business-Traums: EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte am Mittwoch die geplante Zugfusion von Siemens und Alstom gestoppt. Man könne deren wettbewerbsrechtlichen Gründe für die Ablehnung akzeptieren, müsse man aber nicht, heißt es dazu in einem Kommentar des Handelsblatts. Es gehe aber um etwas "viel Größeres in diesem Fusionsfall: Es geht um die Rolle Europas in der Welt", so die Einschätzung. Wenn die Wut bei Siemens verraucht sei, müsse ... (Achim Graf)

