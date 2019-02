Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Für die Ziele 2018 sei der Rückversicherer auf Kurs, die Ziele für 2020 ließen jedoch Fragen offen, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für 2020 von Munich Re angestrebte kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 97 Prozent werde durch ein niedriges Preisumfeld weiter unter Druck gesetzt./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 08:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-02-07/15:16

ISIN: DE0008430026