Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Alstom von 46 auf 39 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe sein Kursziel wegen der gescheiterten Fusion mit der Zugsparte von Siemens gesenkt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alstrom sei derzeit ein attraktiver Wert, unter anderem dank seines starken Gewinnwachstums und der Möglichkeit einer hohen Sonderausschüttung an die Aktionäre./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 11:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-02-07/15:19

ISIN: FR0010220475