Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fraport von 80 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Flughafenbetreibers auf das laufende Jahr könnte sich als große Herausforderung erweisen, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem weniger stark steigenden Verkehrsaufkommen als die Konsensprognose./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-02-07/15:24

ISIN: DE0005773303