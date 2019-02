Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1820 auf 1860 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zum ersten Mal seit langer Zeit würden die Aktien des britischen Pharmakonzerns wieder vor allem von der Produkt-Pipeline getrieben, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete McGarry mit dem Potenzial der Arzneikandidaten M7824 und '916./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 23:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-02-07/15:36

ISIN: GB0009252882