Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" belassen. Er habe angesichts der Fusion seine Berechnungsmodelle geändert, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Linde sei für ihn weiterhin eine Kaufempfehlung./stk/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 02:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 02:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-02-07/15:50

ISIN: IE00BZ12WP82