Die gewagteste Comebackspekulation klappt doch: GENERAL ELECTRIC beginnt mit dem Wiederaufbau. CEO Larry Culp (seit Oktober in der Verantwortung) geht in die Vollen. Ob die Medizintechnik, Beleuchtung sowie Transport für Öl und Gas endgültig ausgegliedert werden, ist noch umstritten. Fester Bestandteil bleibt dagegen die bisherige Technik für Luftfahrt, Kraftwerke und erneuerbarer Energie.



Der Konzernumsatz von 121,6 Mrd. $ im letzten Jahr wird sich infolge der Ausgliederungen wahrscheinlich auf 100 oder auch 95 Mrd. $ reduzieren lassen. Aktueller Marktwert 90 Mrd. $. Ohne weitere Abschreibungen entsteht ein tatsächlicher Gewinn auf EBIT-Basis von mindestens 4,5 bis 5 Mrd. $ ohne ausgegliederte Sektoren, soweit die überschlägigen Rechnungen.



Aktueller Kurs nun schon über 10 $ und wir erhöhen das Mittelfristziel auf zunächst 12,50 bis 13 $ zur Jahresmitte. Das wären 100 % gegenüber dem Tiefstkurs von 6,60 $ im 4. Quartal 2018.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 06! Börsianer lesen den kompletten Brief bei Bedarf unter www.boersenkiosk.de oder in der APP.



Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ Warum ist der DAX so billig?++ Sollte man bei SIEMENS investiert sein?++ Auch SAP musste in der Marktkonsolidierung Federn lassen++ SOFTWARE AG versucht Anschluss zu halten++ WIRECARD steht auf Messers Schneide++ Deutsche Techs haben auch ihren besonderen Charme++ SYMRISE: Positionen ausbauen?++ 8 % Dividendenrendite und faktisch 0 % Kursrisiko! Gibt es dies?++ Spannende Emission in Zürich!++ New York steht vor einer neuen Konstellation