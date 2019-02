Wirecard: Nicht schon wieder…

Wer gedacht hatte, dass die Angriffe des "Financial Times Alphaville"-Journalisten Dan McCrum auf Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) nach zwei mit Vorwürfen gespickten Berichten aus der Vorwoche vorbei seien, sieht sich getäuscht. Am Donnerstag wurde kräftig nachgelegt. Die Wirecard-Aktie rauschte einmal mehr prozentual zweistellig in die Tiefe. Gelingt auch dieses Mal die Erholung?

Die vergangenen Tage waren für die Wirecard-Aktie sehr turbulent. Am Donnerstag fiel das Papier in der Spitze um fast 20 Prozent. In der Vorwoche stürzte der Wert zeitweise sogar um mehr als 30 Prozent ab, um später jedoch wieder deutliche Aufwärtstendenzen an den Tag zu legen.

