Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total SA nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das vierte Quartal habe in etwa den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Positiv erwähnte er die Intention, dass eine Gewinnbeteiligung in Form von Anteilen ("Scrip Dividend") künftig keine Option mehr sein solle./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 02:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 02:29 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-02-07/15:58

ISIN: FR0000120271