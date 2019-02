Der Aktienkurs bewegt sich mit größeren Unterstützungen nach oben, der Aroon schlag öfters an der 100 Punkte Linie an. Die Down Linie fiel aber steil nach unten, sie befindet sich gerade bei 20 Punkten. Beim MACD kam es zu einer Kreuzung, dass daraus entstandene Kaufsignal könnte den Kurs weiter nach oben ziehen. Der Money Flow Index bewegt sich aber nach unten er machte zuletzt einen Bogen nach unten, seine Punktzahl beträgt momentan etwa 66.

Es sieht im 4-Stundenchart schon besser aus!

Der ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...