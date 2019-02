Weltweit schwächt sich die Konjunktur ab. Die Zentralbanken sind alarmiert. Haben die Notenbanker noch genug Munition, um eine neue Krise zu bekämpfen?

Kaum ein Tag vergeht, an dem Unternehmen, Analysten und Bürger nicht mit schlechten Konjunkturnachrichten bombardiert werden. Die Stimmungsindikatoren sind auf Talfahrt, die Auguren korrigieren ihre Wachstumsprognosen nach unten und die Unternehmen fahren auf Sicht. Das Wort Abschwung ist in aller Munde, manche Analysten halten gar eine Rezession für möglich. Reflexartig fragen sich daher viele Ökonomen, ob die Wirtschaftspolitik noch genug Munition im Depot hat, um einen konjunkturellen Absturz zu verhindern. Traditionell richtet sich der Blick dabei in erster Linie auf die Zentralbanken. Denn die Geldpolitik hat den größten und nachhaltigsten Einfluss auf die Konjunktur.

In der Finanzkrise vor zehn Jahren feuerten die Notenbanken aus allen Rohren, um die Weltwirtschaft und das Finanzsystem vor der Kernschmelze zu bewahren. Die Währungshüter drückten die Leitzinsen gen null Prozent, kauften Staatsanleihen in gigantischem Ausmaß und fluteten das Bankensystem mit Zentralbankgeld. Als die Weltwirtschaft sich wieder fing, wurden sie von Politikern wie Christine Lagarde, der Chefin des Internationalen Währungsfonds, als "Helden" gefeiert.

Eine solche Apotheose der Währungshüter verkennt jedoch, dass es die Herren des Geldes waren, die die Geldschleusen zuvor weit geöffnet und dadurch einen Boom entfacht hatten, der zwangsläufig in der Krise münden musste. Die exzessive Kreditvergabe und die niedrigen Leitzinsen im Vorfeld der Finanzkrise hatten die Koordination von Ersparnis und Investitionen verzerrt. Unrentable Investitionsprojekte wurden auf den Weg gebracht. Als deren Kosten im Boom aus dem Ruder liefen, mussten sie liquidiert werden. Es kam zum Abschwung und zur Rezession.

Für die Wirtschaft ist eine Rezession im Grunde genommen etwas Gutes. Denn sie wirkt wie ein reinigendes Gewitter. Der österreichische Ökonom Ludwig von Mises (1881 - 1973) sah im Abschwung den "wirtschaftlichen Fortschritt in dem Sinne, dass er die vorhandenen Produktionsmittel den Verwendungen zuführt, in denen sie dem Verbrauch die besten Dienste zu leisten vermögen". Sein Schüler Friedrich August von Hayek (1899 - 1992) betonte, der einzige Weg, Konjunkturschwankungen zu vermeiden und "dauernd alle verfügbaren Produktivkräfte zu mobilisieren ist daher, weder in der Krise noch nachher den Kredit als künstliches Stimulans zu benützen, sondern es der Zeit zu überlassen, die Situation durch den langsamen Prozess der Anpassung der Struktur der Produktion an die als Kapital verfügbaren Mittel zu heilen".

Dass die Währungshüter dem Rat von Mises und Hayeks folgen und darauf verzichten, die Konjunktur künstlich zu stimulieren, ist jedoch unwahrscheinlich. Zu groß ist ihre Angst, ein konjunktureller Kollaps könnte das Papiergeldsystem mit seinen aberwitzig hohen Schuldenbergen ins Wanken bringen. Daher dürften die Währungshüter nicht zögern, auch dem aktuellen Abschwung mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegen zu wirken.

Was also ist von den beiden wichtigsten Notenbanken der Welt, der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB), demnächst zu erwarten?

Die Waffen der Fed

Die US-Notenbank hat das Null-Zins-Terrain, in das sie den Leitzins im Gefolge der Lehman-Pleite gedrückt hatte, längst verlassen. In mehreren Schritten hat sie den Zielsatz für Tagesgeld auf das aktuelle Zielband von 2,25 bis 2,5 Prozent angehoben. Sie verfügt daher über Spielraum, den Leitzins zu senken. Fed-Chef Jerome Powell bereitete die Märkte auf der jüngsten Pressekonferenz auf eine lockerere Zinspolitik vor, in dem er den Hinweis vermied, die Fed plane "weitere schrittweise Zinserhöhungen".

Die Teilnehmer an den Finanzmärkten interpretieren dies als die Ankündigung des Endes des Zinserhöhungszyklus.

