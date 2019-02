Die Wirecard-Aktie gerät heute wieder kräftig unter die Räder, Hintergrund ist ein erneuter Bericht der "Financial Times". Demnach sollen ranghohe Manager in der Konzernzentrale in Aschheim bei München zumindest Kenntnis von einigen geplanten Zahlungsvorgängen des intern gemeldeten Mitarbeiters in Singapur gehabt haben. Damit setzte die Zeitung ihre seit Tagen stattfindende...

Den vollständigen Artikel lesen ...