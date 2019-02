Goldplay Exploration hat die eigenen Erwartungen an das San Marcial-Projekt übertroffen. Mit der neuen Ressourcenschätzung kommen die Kanadier auf kombinierte 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Für einen Explorer mit einem Börsenwert von 14 Mio. Dollar ist das ein großer Erfolg. Die Aktie legt kräftig zu.

Ressource vergrößert sich um 53,8 Prozent

CEO Marcio Fonseca hofft, dass man mit der neuen Ressourcenschätzung auf mindestens 45 Mio. Unzen Silberäquivalent kommen könnte, schrieben wir bei der Neuvorstellung von Goldplay Exploration im Januar. Heute ist die neue Ressourcenschätzung für das San Marcial-Projekt nach dem strengen kanadischen Standard NI 43-101 veröffentlicht worden und man hat sich selbst übertroffen. Sie kommt auf insgesamt 47 Mio. Unzen Silberäquivalent und vergrößert sich damit um 53,8 Prozent gegnüber der ersten Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2008. Dabei befinden sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie "indicated", wobei der Durchschnittsgehalt mit 147 g/t Silberäquivalent angegeben wird. Die Ressource in der Kategorie "inferred" wurde um 44 Prozent auf 11 Mio. Unzen Silberäquivalent erhöht. Insgesamt vergrößert sich die Ressource um 46 Prozent auf 47 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq2; siehe Tabelle unten). Der von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...