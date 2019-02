Die großen US-Indizes legten gestern den Rückwärtsgang ein. Allzu deutlich schlossen Sie aber nicht im Minus. Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent, der S&P 500 0,2 Prozent. Und der Nasdaq 100 gab 0,4 Prozent ab.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Snap, Twitter, Match Group, GoPro, Alibaba und Weibo. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.