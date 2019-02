Der Euro hat sich am Donnerstag im späten europäischen Handel kaum mehr bewegt. Um 16.00 Uhr notierte er bei 1,1349 US-Dollar und damit am selben Niveau wie in der Früh.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten vom Arbeitsmarkt fielen etwas schwächer aus als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...