Nach der Pleite des Stromanbieters BEV hagelt es Kritik an Verivox und Check24, weil sie Billiganbietern viele Neukunden bescheren. Sind die Vergleichsportale schuld an ruinösem Preiskampf und dubiosen Angeboten?

Der Dozent der Universität Düsseldorf jagt nicht ständig nach dem besten Angebot. Sicher, sein Stromanbieter sollte günstig sein, aber vor allem wollte er "einen langfristig guten Versorger". Den suchte er über Vergleichsportale im Internet. Mit der BEV (Bayerische Energieversorgungsgesellschaft) meinte er ihn gefunden zu haben. Deren Angebot landete in den Ranglisten von Check24 und Verivox ganz oben, die Kundenbewertungen waren gut, und allein schon wegen des Namens wirkte das Unternehmen "solide und seriös". Der Uni-Dozent wechselte zur BEV, bezog von ihr zunächst Strom, später auch Gas.

Dass der Wechsel ein Fehler war, merkte er im Dezember. Da schickte ihm die BEV zwei unerfreuliche Briefe. Er solle sich an gestiegenen Kosten beteiligen, sein monatlicher Grundpreis für Strom werde von 13,46 Euro auf 49,71 Euro steigen, für Gas von 5,81 Euro auf 26,49 Euro. Aufs Jahr hochgerechnet, hätte der Uni-Dozent 1000 Euro mehr bezahlt - und das, obwohl ihm die BEV eine Preisgarantie gegeben hatte. Auf die wies das Unternehmen einen Monat später hin, erklärte aber auch, dass die Preise trotzdem steigen würden, wenn er nicht widerspreche.

Wie dem Uni-Dozenten ging es vielen der vermutlich mehr als 500.000 Kunden der BEV. Bei den Verbraucherzentralen gingen Ende 2018 massenhaft Beschwerden ein. Ende Januar stellte BEV dann einen vorläufigen Insolvenzantrag. Kunden müssen ausstehende Boni oder Vertragsguthaben daher nun wohl abschreiben - oft einige Hundert Euro. Ihr Ärger ist groß.

Er richtet sich nicht nur gegen die Verantwortlichen des erst 2013 gegründeten Stromanbieters, der einer Schweizer Holding gehört. Er trifft auch das Geschäftsmodell der Vergleichsportale, über die Kunden wie der Uni-Dozent überhaupt erst auf BEV aufmerksam geworden sind. Und rührt damit grundlegend an deren wichtigstem Versprechen: Verbraucher sollen über sie maximale Transparenz bei der Suche nach dem günstigsten Angebot erhalten. Doch Kunden geraten an Unternehmen, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie Portalen hohe Provisionen zahlen. Und weil die Bedeutung von Check24, Verivox und Co. enorm gewachsen ist, richten Anbieter ihr Geschäft an deren Systematik aus. So locken Unternehmen wie BEV mit ruinös kalkulierten Tarifen - um oben in den Ranglisten zu landen. Geht die Kalkulation nicht auf, droht eine Schieflage, die auch ihre Kunden trifft.

Aus dem unübersichtlichen Angebot für Strom, Gas, Handyverträge, Kredite und Versicherungen filtern die Portale scheinbar passgenau das beste heraus. Zudem unterstützen sie Kunden beim Wechsel, indem sie ihren alten Vertrag kündigen und sie beim neuen Anbieter anmelden. Das Angebot kommt an: Marktführer Check24, der mittlerweile sogar Klavierstunden und Brustvergrößerungen vermittelt, beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter und macht mehr als 500 Millionen Euro Umsatz.

Kartellamt nimmt enorme Marktmacht unter die Lupe

Der stammt vor allem aus Provisionen, die Anbieter für den Abschluss eines neuen Vertrags zahlen. Für einen neuen Stromtarif kassieren Portale um die 50 Euro, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...