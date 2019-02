Berlin (ots) -



Für die Zeit der Berlinale 2019 eröffnet der Kosmetikexperte L'Oréal Paris ein Pop-up Café im Neptune Design Center in Berlin. Die internationale Markenbotschafterin Andie MacDowell und ihre deutschen Kolleginnen, Heike Makatsch und Iris Berben wurden heute bei einem exklusiven Pre-Opening im worth it! CAFÉ by L'Oréal Paris begrüßt. Für den extra aus den USA angereisten Hollywoodstar Andie MacDowell gab es ein besonderes Willkommensgeschenk, eine eigens für sie angefertigte Torte.



Am Freitag, dem 8. Februar 2019, öffnet das worth it! CAFÉ by L'Oréal Paris offiziell auch für Konsumenten. Neben einem integrierten L'Oréal Paris Shop warten im Café köstliche Torten und Kaffeespezialitäten. Die passionierte Cake-Designerin Charlotte Wachsmuth sorgt für einzigartige Tortenkreationen. Für das stilvolle und gemütliche Ambiente im Café ist Make-up-Artist Miriam Jacks verantwortlich, die die Räumlichkeiten mit Liebe zum Detail eingerichtet hat.



