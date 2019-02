Hannover (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) das geldpolitische Instrumentarium nicht angefasst, so die Analysten der Nord LB.Die Notenbank habe derzeit auch keine leichte Aufgabe angesichts der brisanten politischen Lage. Insbesondere der ungewisse Ausgang des Austritts Großbritanniens aus der EU dürfte nicht nur Mark Carney&Co. zu schaffen machen. Da überrasche es auch nicht, dass das Abstimmungsergebnis in Bezug auf die Leitzinsen mit 9:0 klar ausgefallen sei. ...

