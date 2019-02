Mainz (ots) -



ZDF berichtet live von der alpinen Ski-WM in Åre/Schweden



Die Ski-Weltmeisterschaften 2019 finden bis zum 17. Februar im schwedischen Åre statt. Der renommierte Wintersport-Ort ist nach 1954 und 2007 zum dritten Mal Gastgeber der Welttitelkämpfe im alpinen Skirennsport und regelmäßig Station im Ski-Weltcup.



Das ZDF überträgt von Dienstag, 12. Februar, bis Sonntag, 17. Februar 2019, die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom sowie den spektakulären Teamwettbewerb der Damen und Herren live.



Die deutschen WM-Hoffnungen ruhen auch beim Riesenslalom auf Viktoria Rebensburg, die im Super-G-Rennen einen Podestplatz nur um Haaresbreite verpasst hat. Auch Felix Neureuther könnte in Bestform noch für eine Top-Platzierung im Slalom gut sein.



Live-Reporter sind Aris Donzelli (Damen) und Michael Pfeffer (Herren). Katja Streso und Experte Marco Büchel stehen für Moderation und Analyse bereit.



ZDF-Sendetermine WM Ski alpin Åre:



Dienstag, 12. Februar 2019 15.55 bis 18.00 Uhr: Team-Event



Donnerstag, 14. Februar 2019 14.15 Uhr: Riesenslalom Damen 1. Lauf (im ZDF-Livestream auf zdfsport.de) 17.10 Uhr: Riesenslalom Damen



Freitag, 15. Februar 2019 14.15 Uhr: Riesenslalom Herren 1. Lauf (im ZDF-Livestream auf zdfsport.de) 17.25 Uhr: Riesenslalom Herren



Samstag, 16. Februar 2019 10.45 Uhr/14.25 Uhr: Slalom Damen 1. und 2. Lauf



Sonntag, 17. Februar 2019 10.45 Uhr/14.25 Uhr: Slalom Herren 1. und 2. Lauf



