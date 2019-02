Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Preview Empfehlung: Kaufen seit: 07.02.2019 Kursziel: 21,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach Preview: Guidance dürfte erreicht worden sein, Verkauf der Pfandbriefbank in 2019 erwartet W&W legt Ende März die endgültigen Geschäftszahlen für 2018 vor. Wir erwarten, dass das Unternehmen einen Konzernüberschuss von rund 210 Mio. Euro ausweisen wird und reduzieren unsere Prognosen leicht (zuvor: 221,2 Mio. Euro). Ergebnisseitig dürfte der Konzern seine Ziele (Nettojahresüberschuss von mind. 200,0 Mio. Euro) damit erreicht haben. Die Konsens-Erwartung (2018e: 217,6 Mio. Euro) wird u.E. jedoch leicht untertroffen (-3,5%), was sich auch über eine Verschiebung des für 2018 erwarteten Closings zum Verkauf der W&W-Pfandbriefbank erklären lässt. Der daraus resultierende Ertrag sollte nun erst in 2019 anfallen. Außerdem dürfte v.a. das Finanzergebnis durch die schlechte Kapitalmarktentwicklung in Q4 sowie die durch W&W in Q3 angekündigte geringere Zuführung in die Zinszusatzreserve unter unserer ursprünglichen Erwartung liegen. Auf Ebene der operativen Geschäftseinheiten sollte sich die positive Entwicklung des Versicherungskonzerns hingegen weiter fortgesetzt haben. Bei den Verwaltungskosten dürfte W&W trotz höherer Marketingaufwendungen durch die neuen Produkte und tariflicher Lohnsteigerungen Effizienzgewinne zeigen. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einer Verbesserung der Gesamtkostenbasis (MONe 2018: 1,07 Mrd. Euro; 2017: 1,1 Mrd. Euro) um 3% yoy. Im wichtigen Segment Sachversicherung erwarten wir für die Bruttobeiträge weiter mittleres einstelliges Wachstum ggü. dem Vorjahr (+5% yoy) bei einer konstant guten Schadenquote von um die 91%. Das Nettojahresergebnis des Segments (MONe 2018: 122,7 Mio. Euro) sollte durch die Investitionsprogramme jedoch leicht unterhalb des Vorjahreswertes (-2,4%) liegen. Für das Ergebnis der Bausparbank prognostizieren wir 62,3 Mio. Euro (Vorjahr: 58,5 Mio. Euro). Auch in der Baufinanzierung planen wir mit weiter starkem Wachstum (9M 2018: +10%), womit W&W hier deutlich stärker wachsen dürfte als der Gesamtmarkt für Immobilienfinanzierungen (lt. Deutscher Bundesbank +4% in 9M 2018). Konjunkturelle Sorgen werden sich nach unserer Planung insofern hier nicht bestätigen, wenngleich die zuletzt außerordentlich starken Anstiege etwas abflachen könnten. Beim Bausparen könnte W&W mit leichten Wachstumsraten im Bruttoneugeschäft für Überraschungen sorgen. Im Segment Personenversicherung gehen wir von einem weiter strukturell bedingt stark rückläufigen Nettoergebnis von 15,0 Mio. Euro (Vorjahr: 31,8 Mio. Euro) aus. Ausblick auf 2019: Wir rechnen damit, dass die 2019er Prognosen W&Ws in der aktuellen Marktphase weiterhin konservativ ausfallen. Unsere Planung 2019 haben wir daher auf einen Konzernüberschuss von 231,5 Mio. Euro (zuvor: 243,7 Mio. Euro) angepasst, wobei wir den Ertrag aus dem Verkauf der Pfandbriefbank hier einrechnen. Bewertung: Wie der gesamte Versicherungssektor (KGV 2019e: Allianz 9,9x; Axa: 7,3x) hat auch die W&W-Aktie zuletzt deutlich korrigiert (Performance 1 Jahr: -26,3%; KGV 2019e: 7,0x). Die Kursentwicklungen können wir über die Kapitalmarktentwicklung und die temporären Ergebnisbelastungen in den Finanzergebnissen nur bedingt nachvollziehen. Mit einem P/B 2019e von 0,4 und einer geschätzten Dividendenrendite von 3,8% ist die Aktie u.E. aktuell attraktiv. Fazit: Nach Anpassung unserer Ergebnisprognosen und Fortschreibung des DCF-Modells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 21,00 Euro (zuvor: 23,50 Euro). 

