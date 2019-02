ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Verlusten hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag auf neue Wachstumssorgen reagiert. Insbesondere aus Europa kamen beunruhigende Nachrichten. Die EU-Kommission hatte ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums zum Teil heftig gesenkt, was vor allem an deutlich reduzierten Erwartungen für Deutschland und Italien lag. Zuvor hatte bereits das produzierende Gewerbe in Deutschland eine herbe Enttäuschung geliefert und die Bank of England ihre Wachstumsprognose gesenkt.

Verglichen mit einigen Nachbarbörsen hat sich der Markt in der Schweiz aber noch recht gut geschlagen, was auch den defensiven Schwergewichten zu danken war. Der SMI verlor 1,2 Prozent auf 9.036 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,69 (zuvor: 35,71) Millionen Aktien.

Für Zurich Insurance ging es gegen den Trend 0,6 Prozent nach oben. Die Zahlen wurden am Markt als sehr gut bezeichnet. Vor allem der Gewinn sei deutlich besser als erwartet gestiegen dank einer günstigeren Schaden-Kosten-Quote. Die ohnehin sehr hohe Dividende soll weiter erhöht werden und treibt die Dividendenrendite in Richtung 6 Prozent.

Dagegen gerieten Swisscom nach Zahlenausweis unter Druck. Vor allem an dem vorsichtigen Ausblick störten sich die Teilnehmer. Für die Aktie ging es um 4 Prozent nach unten.

Die Aktie von Julius Bär setzte ihre Erholung fort und gewann weitere 1,6 Prozent. Die Titel waren im Vorfeld des Jahresberichts und am Tag der Veröffentlichung unter Druck geraten, haben aber die damals aufgelaufenen Verluste wieder aufgeholt.

Im übrigen waren Finanzwerte nicht gefragt. UBS und Credit Suisse verloren jeweils über 2 Prozent. Auch Zykliker standen mit den Konjunktursorgen unter Druck. So verloren etwa Lafargeholcim 2,5 Prozent und Swatch 3 Prozent.

Dagegen hielten sich die drei Schwergewichte besser als der Leitindex und federten so den Gesamtmarkt ab. Nestle, Novartis und Roche verloren zwischen 0,7 und 1,1 Prozent.

