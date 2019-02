Von Drew FitzGerald

NEW YORK (Dow Jones)--Der Chef der Telekom-Tochter T-Mobile US ist guter Dinge, den Zusammenschluss mit Wettbewerber Sprint wie geplant im ersten Halbjahr dieses Jahres unter Dach und Fach bringen zu können. T-Mobile US führe nach wie vor konstruktive Gespräche mit den zuständigen Behörden, sagte CEO John Legere während einer Telefonkonferenz.

Die Nummer Drei und Nummer Vier auf dem US-Mobilfunkmarkt hatten im April vergangenen Jahres ihre Fusionspläne bekannt gegeben. In einem mehr als 26 Milliarden US-Dollar schweren reinen Aktientauschgeschäft wollen T-Mobile US und Sprint zu den Platzhirschen Verizon und AT&T aufschließen.

Dem Vorhaben müssen allerdings noch das US-Justizministerium und die Federal Trade Commission (FTC) zustimmen. Im Dezember hatte bereits der US-Ausschuss für ausländische Investitionen (CFIUS) grünes Licht gegeben. Der Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde FTC hatte T-Mobile US zugesichert, die Mobilfunkgebühren in den ersten drei Jahren nach Abschluss der Transaktion nicht über das aktuelle Niveau hinaus zu erhöhen bzw die Gebühren gegebenenfalls sogar zu senken.

In zwei für den 13. bzw 14. Februar angesetzten Anhörungen wird die Unternehmensführung von T-Mobile US und von Sprint zu den Fusionsplänen Rede und Antwort stehen müssen.

