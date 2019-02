Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag steil nach unten gegangen. Die gute Stimmung seit Jahresbeginn war auf einmal wie weggeblasen, schnell wollten die jüngst erzielten Gewinne mitgenommen werden. Schwache Unternehmenszahlen, schwache Konjunkturdaten und Ungewissheit wegen des US-chinesischen Handelsstreits belasteten den Gesamtmarkt. Und am Nachmittag stellte die Financial Times wieder einen Bericht über die Asien-Geschäfte von Wirecard auf die Webseite, fast reflexartig brach der DAX-Wert um 15 Prozent ein. Der DAX schloss 2,7 Prozent tiefer bei 11.022 Punkten.

FT-Artikel belastet Wirecard erneut

Das dritte Mal innerhalb von zwei Wochen nahm sich die Financial Times den Zahlungsabwickler Wirecard vor. Diesmal schrieb die Zeitung unter Berufung auf einen vorläufigen Bericht einer Kanzlei, das Unternehmen soll in Asien Aktiva hin und her geschoben haben, sogenanntes Round Tripping. Der DAX-Konzern reagierte prompt: "Wir bestätigen erneut unsere Erklärung vom Montag und fordern die Achtung der Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter. Nichts an dem heute veröffentlichten Artikel ist wahr", hieß es.

Bei steigender Risikoaversion ist die Aktie der Deutschen Bank immer ganz vorne bei den Verlierern, sie schloss 6,3 Prozent im Minus.

Gea streicht Mittelfristziele - Aktie bricht ein

Gea brachen um fast 18 Prozent ein. Nach der neuerlichen Gewinnwarnung stufte Warburg die Aktie auf "Verkaufen" zurück. Die Analysten hatten zwar schon vermutet, dass die Konsensschätzungen für die Ertragsentwicklung der kommenden Jahre zu ambitioniert sein könnten, vom Ausmaß der Gewinnwarnung zeigten sie sich allerdings überrascht.

Mit einem Minus von 19 Prozent verloren Tui noch stärker. Der Touristikkonzern hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018/19 gesenkt. Grund sei unter anderem, dass im Januar weniger Reisen für diesen Sommer gebucht worden seien. Zudem seien die Preise für die Sommerurlaube schwächer als erwartet ausgefallen - das mache sich unmittelbar bei den Margen bemerkbar.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 111,4 (Vortag: 78,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,78 (Vortag: 3,20) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte gaben ab.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.022,02 -2,67% +4,39% DAX-Future 11.013,50 -2,66% +4,17% XDAX 11.018,88 -2,58% +4,14% MDAX 23.489,62 -2,59% +8,81% TecDAX 2.535,33 -3,29% +3,48% SDAX 10.553,43 -1,79% +10,98% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,30% +76 ===

