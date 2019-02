SQL Sentry Essentials bietet grundlegende Überwachungsfunktionen zu SQL Server für bis zu 5 Zielinstanzen zum Preis von 995 US-Dollar pro Lizenz

SentryOne meldet die Markteinführung von SQL Sentry Essentials, einer neuen, erstklassig bewerteten Produktedition des Unternehmens zur Datenbanküberwachung von SQL Sentry, das Kernüberwachungsfunktionen für bis zu fünf Zieldatenbanken zu einem Preis von 995 US-Dollar pro Zielinstanz von SQL Server bietet.

SQL Sentry Essentials enthält die am häufigsten verwendeten Funktionen zur Überwachung, Diagnose und Optimierung der Leistung von SQL Server. Diese neue Edition ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen sowie größere Unternehmen geeignet, die bestimmte Datensysteme in ihrer Umgebung überwachen müssen.

"SQL Sentry Essentials ist die perfekte Wahl, wenn Leistungsmanagement für SQL Server in kleinem Maßstab installiert werden muss oder wenn Unternehmensfunktionen benötigt werden, aber keine Investition in eine größere Lösung zur Verwaltung der Datenbankleistung getätigt werden soll", sagte Jason Hall, VP of Product Management bei SentryOne. "Diese neue Edition umfasst die entscheidenden Informationen, um den Ursachen für Leistungsprobleme von SQL Server auf den Grund zu gehen."

SentryOne deckt mit SQL Sentry Essentials den Bedarf der Branche an einer Überwachungslösung, die leistungsstarke Kernüberwachungsfunktionen enthält, jedoch nicht die erweiterten Funktionen hat, die größere Unternehmen benötigen.

"Alle müssen ihre Datenbanken überwachen, die erweiterten Funktionen unseres Flaggschiffprodukts SQL Sentry sind jedoch nicht für alle notwendig", sagte Andy Mallon, Product Manager bei SentryOne. "Wir haben die Funktionsliste auf die wichtigsten Überwachungsfunktionen beschränkt, die jetzt als SQL Sentry Essentials verfügbar sind. Bei dieser neuen Edition handelt es sich um eine leistungsstarke, zuverlässige Lösung zu einem sehr attraktiven Preis für Unternehmen, die bis zu fünf Instanzen überwachen müssen."

SQL Sentry Essentials enthält fünf der am häufigsten verwendeten Funktionen von SQL Sentry, die Datenprofis dabei unterstützen, wichtige Leistungskennzahlen in Echtzeit anzuzeigen, umfangreiche Abfragen zu erkennen, die die Leistung verlangsamen, proaktive Benachrichtigungen zur Vermeidung von Problemen zu verwenden, Blockierungen und Deadlocks von SQL Server zu analysieren und Kennzahlen zu Windows-Ressourcen anzuzeigen.

David Klee, SentryOne-Kunde, Gründer und Chief Architect von Heraflux Technologies zufolge liefert eine der Funktionen von SQL Sentry Essentials, das Performance Analysis Dashboard, verwertbare Informationen, die Datenprofis helfen, Probleme schnell zu identifizieren und zu lösen.

"Viele andere Dienstprogramme haben ‚nette' Dashboards, die nicht viel Sinnvolles bieten", sagte Klee. "SentryOne stellt ein Dashboard mit wichtigen Leistungsstatistiken zur Verfügung. Auffälligkeiten stechen sofort ins Auge und unterstützen bei der Feinabstimmung des Ansatzes für diesen Server."

SQL Sentry Essentials kostet 995 US-Dollar pro Lizenz, die für eine Zielinstanz von SQL Server verwendet werden kann, plus 199 US-Dollar für die jährliche Wartung (im ersten Jahr obligatorisch). Der Subskriptionspreis beträgt 50 US-Dollar pro Monat (jährliche Verpflichtung obligatorisch).

Weitere Informationen finden Sie unter sentryone.com/sqlsentry-essentials.

