Acht neue Folgen "Schlager-Spaß mit Andy Borg" werden im Europa-Park in Rust aufgezeichnet. Sänger und Moderator Andy Borg begrüßt in seiner beliebten SWR Musikshow wieder Stars des Schlagers und der Volksmusik, Talente aus dem Südwesten und Menschen mit besonderen Geschichten. Die Aufnahmen finden vom 15. bis 18. April sowie vom 20. bis 23. Mai statt. Gesendet wird "Schlager-Spaß mit Andy Borg" jeweils einmal im Monat samstags bzw. an einem Feiertag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Informationen zu Tickets und Buchung unter: https://www.europapark .de/de/veranstaltungen/schlager-spass-mit-andy-borg



Telefonisch können sich Interessierte an den Europa-Park Gästeservice wenden: 07822 77 6688



Informationen auch unter: http://swr.li/andy-borg-mit-dem-swr-im-europa-park



Fotos unter www.ARD-foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de



