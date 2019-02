Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Warimpex +1,66% auf 1,225, davor 5 Tage im Minus (-5,12% Verlust von 1,27 auf 1,21), ATX -1,35% auf 3001,71, davor 4 Tage im Plus (1,92% Zuwachs von 2985,45 auf 3042,84), ATX Prime -1,25% auf 1518,3, davor 4 Tage im Plus (1,61% Zuwachs von 1513,1 auf 1537,5), Österreichische Post -1,24% auf 33,48, davor 4 Tage im Plus (3,16% Zuwachs von 32,86 auf 33,9), Bawag Group -0,48% auf 37,52, davor 3 Tage im Plus (2% Zuwachs von 36,96 auf 37,7), Amag 0% auf 33,2, davor 3 Tage im Plus (3,75% Zuwachs von 32 auf 33,2), Marinomed Biotech+1,84% auf 77,4, davor 3 Tage ohne Veränderung , UBM 0% auf 37, davor 3 Tage im Minus (-3,65% Verlust von 38,4 auf 37). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: OMV (bester), RBI (bester), ATX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...