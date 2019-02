Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling hat vor einer unvollständigen Umsetzung der Vorschriften der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 gewarnt. Bei einer Rede in Washington warnte Wuermeling den Baseler Ausschuss davor, die regulatorische Behandlung von Staatsanleihen in Bankbilanzen unverändert zu lassen.

"Ich bin besorgt über die in der EU und in den USA zu beobachtende Tendenz, international tätige mittelgroße Banken von wichtigen Regulierungen auszunehmen", sagte Wuermeling laut vorab verbreitetem Redetext bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington. Die vergangene Krise habe sich nicht nur wegen der Aktivitäten großer, sondern auch mittelgroßer Banken ereignet.

Wuermeling betonte außerdem die Notwendigkeit, die regulatorische Vorzugsbehandlung von Staatsanleihen zu beenden. "Das Problem des Risikos staatlicher Schuldner zu ignorieren, birgt für den Baseler Ausschuss erhebliche Reputationsrisiken", sagte er. Die Mitglieder des Ausschusses hatten sich 2017 nicht darauf einigen können, Staatsanleihebeständen in Bankbilanzen künftig grundsätzlich ein Risikogewicht zuzumessen.

February 07, 2019 12:30 ET (17:30 GMT)

