Berlin (ots) - Der Dreifachmörder von Müllrose und Beeskow (Oder-Spree) wird demnächst aus dem Maßregelvollzug in ein normales Gefängnis verlegt. Das hat das zuständige Potsdamer Landgericht am Donnerstag auf Nachfrage des rbb mitgeteilt.



Bereits Ende Januar hatte die Strafvollstreckungskammer des Landgerichtes die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus für erledigt erklärt. Die Kammer ist nach Verhaltensbeobachtung und Tests durch die Therapeuten der Klinik sowie nach Einbeziehung eines Gutachters zu dem Ergebnis gekommen, dass bei dem Dreifachmörder keine psychische Krankheit, insbesondere keine Schizophrenie, vorliegt. Die Kammer in Potsdam ist zuständig, weil Jan G. derzeit in Brandenburg an der Havel untergebracht ist. Wann genau und in welche Haftanstalt der 27-Jährige verlegt wird, teilte das Landgericht nicht mit.



Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Urteil gegen den Mann, der seine Großmutter und zwei Polizisiten ermordet hat, rechtskräftig geworden ist. Der Bundesgerichtshof hatte die Revision der Verteidigung verworfen.



