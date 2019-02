Zahlen sagen mehr als Worte: Die Aktie des europaweit bekannten und in 60 Ländern tätigen Modehauses Gerry Weber (WKN: 330410) rutschte von über 39 Euro im Juni 2014 auf jetzt nur noch rund 50 Cent. Heute meldet Gerry Weber, dass man für die Tochtergesellschaft Hallhuber in Gesprächen mit einem Investor über einen Verkauf ist. Eine Brückenfinanzierung soll erstmal den weiteren Geschäftsbetrieb sichern.

Nachdem Tom Tailor mit Herausforderungen zu kämpfen hat, folgt mit Gerry Weber nun die nächste große deutsche Modekette. Ein kurzer Blick zurück: Am 7. Dezember kam das, was zu erwarten war. Gerry Weber verkündete für das Geschäftsjahr 2017/18 (Ende 30. September) einen Fehlbetrag in Höhe von 148 Millionen Euro, der Mitte Januar noch einmal auf 192 Millionen Euro erhöht wurde. Am 25. Januar dann der Schock: Gerry Weber stellt einen Insolvenzantrag. Bei einem Jahresumsatz von noch immer 795 Millionen Euro ist es kaum vorstellbar, dass die Aktie nur noch 25 Millionen Euro wert ist. Kommt hier ein erfolgreicher "Inso-Zock"?

Wenn Anblicke töten könnten: Die neue Modelinie von Gerry Weber wirkt etwas aus der Zeit gefallen, obwohl "oldschool" wieder in ist. Quelle: Gerry Weber

Will es die Aktie nochmal wissen oder kommt der Pleitegeier?

