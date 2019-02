Die Berichtssaison in den USA nähert sich langsam ihrem Ende. So haben inzwischen fast alle großen, wichtigen Technologie-Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die meisten wussten dabei auch zu überzeugen. Allerdings zeigten sich die meisten bei ihrem Ausblick vorsichtig.

Die Anleger in New York jedoch schien das nicht sonderlich zu stören. Vielleicht war man im letzten Jahr, besonders im Dezember, zu pessimistisch geworden und hatte manche Aktie wirklich zu stark verprügelt. Nichtsdestotrotz scheint mir auch die Kurserholung zuletzt etwas übertrieben. Denn die gesamte Weltwirtschaft steht aktuell unter Druck. So kämpft China dagegen an in eine Rezession zu schliddern und die EU-Kommission nahm heute ihre Wachstumsprognose für die Eurozone von +1,9% auf nur noch +1,3% zurück.

Heute nun legte Twitter als letztes Unternehmen aus dem Social Media-Bereich seine aktuellen Quartalszahlen vor. Nachdem Facebook und sogar Snap kürzlich mit besser als erwarteten Quartalszahlen aufwarten konnten, waren die Erwartungen an Twitter hoch. Grundsätzlich schaffte es der Konzern denn auch diese zu erfüllen. Leider gab es neben dem Licht jedoch auch ein wenig Schatten, weshalb die Aktie heute unter Abgabedruck steht.

Twitter mit besser als erwarteten Quartalszahlen

Werfen wir mal einen Blick auf das aktuelle Zahlenwerk. Demnach erzielte Twitter im vierten Quartal 2018 einen Umsatz in Höhe von 909 Mio. US-Dollar und damit deutlich mehr als die erwarteten 868 Mio. US-Dollar. Das war natürlich auch ein ordentliches Umsatzwachstum von ca. +24,2% gegenüber den 732 Mio. US-Dollar im vergleichbaren Vorjahresquartal. Auch beim Gewinn (je Aktie) übertraf das Unternehmen die Erwartungen.

So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...