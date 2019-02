PARIS (Dow Jones)--Der Kosmetikkonzern L'Oreal blickt auf ein gutes Jahr 2018 zurück. Dank eines Schlussspurts mit einem Plus von 7,7 Prozent im vierten Quartal sei der Umsatz 2018 so stark gestiegen wie seit 2007 nicht mehr. Er nahm den Angaben zufolge um bereinigt 7,1 Prozent auf 26,9 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis stieg auf 4,92 von 4,68 Milliarden Euro. Die Marge erreichte den Rekordwert von 18,3 Prozent. Alle drei Regionen lieferten ein um etwa ein Fünftel höheres Ergebnis, wobei "neue Märkte" mit 22 Prozent am stärksten wuchsen. Die Zone Asien-Pazifik, angetrieben von China, habe mit einem Umsatz von 7,41 Milliarden Euro inzwischen Nordamerika (7,23) überholt.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von knapp 3,9 Milliarden Euro, 8,8 Prozent mehr als 2017.

L'Oreal will eine Dividende von 3,85 Euro je Aktie zahlen, das wären 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

