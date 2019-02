The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2019



ISIN Name



CA1952942029 COLOMBIA CREST GOLD CORP.

CA5534431021 MPX BIOCEUTICAL

CH0258739751 BLACKSTONE RES.INH.SF-,50

DE000A1JF7K2 HSBC S+P BRIC 40 UC.ETFDZ