Der Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni will nach einem überraschend schwachen Jahresgewinn die Dividende streichen. Zudem rechnet das Unternehmen nicht mehr mit dem Erreichen der bisherigen Mittelfristziele für 2020, wie aus einer am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Anleger reagierten enttäuscht: Der Leoni-Aktienurs sackte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs ab./he/gl

ISIN DE0005408884

