Bei den vierzehntägigen Kunstmarkt-Rankings, die einige der der

wichtigsten Trends aufzeigen, hat sich Artprice diese Woche die neue

Generation der Künstler angesehen, die sich auf dem Sekundärmarkt

gerade durchsetzt. Eines wird dabei schnell klar: Man muss nicht über

vierzig Jahre alt sein, um mehr als eine Million Dollar zu verdienen!



Thierry Ehrmann: "Unser Top10 Ranking des Jahres 2018 für Künstler

unter vierzig Jahren umfasst 6 Persönlichkeiten. Unter ihnen haben

zwei Künstler 7-stellige Auktionsergebnisse erzielt: der junge

Chinese HAO Liang und die amerikanische Künstlerin nigerianischer

Abstammung Njideka Akunyili CROSBY. Beide erzielten zwei

Auktionsergebnisse oberhalb der Millionengrenze und beide sind 35

Jahre alt. Ihre dominante Stellung bei diesem Ranking ist allerdings

keine Überraschung.



Rang; Künstler; Zuschlagpreis ($); Kunstwerk; Versteigerung



1; Njideka Akunyili CROSBY

(https://www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby)

(1983); 1 932 500; Mimetic Gestures (https://www.artprice.com/artist/

672624/njideka-akunyili-crosby/painting/15837903/mimetic%20gestures);

2018-05-18 - Christie's New York



2; HAO Liang (https://www.artprice.com/artist/469926/liang-hao)

(1983); 1 855 061; Shell (https://www.artprice.com/artist/469926/lian

g-hao/drawing-watercolor/16828302/shell); 2018-09-30 - Sotheby's Hong

Kong



3; Njideka Akunyili CROSBY

(https://www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby)

(1983); 1 392 500; Untitled (https://www.artprice.com/artist/672624/n

jideka-akunyili-crosby/painting/17197104/untitled); 2018-11-16 -

Christie's New York



4; HAO Liang (https://www.artprice.com/artist/469926/liang-hao)

(1983); 1 361 398; The Hunter and the Transformations of (https://www

.artprice.com/artist/469926/liang-hao/drawing-watercolor/17278014/the

%20hunter%20and%20the%20transformations%20of%20hell)

Hell (https://www.artprice.com/artist/469926/liang-hao/drawing-waterc

olor/17278014/the%20hunter%20and%20the%20transformations%20of%20hell)

; 2018-11-24 - Christie's Wanchai



5; Avery SINGER (https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer)

(1987); 735 000; Fellow Travelers, Flaming Creatures (https://www.art

price.com/artist/611277/avery-singer/painting/15860406/fellow%20trave

lers,%20flaming%20creatures);

2018-05-16 - Sotheby's New York



6; JIA Chang (https://www.artprice.com/artist/717411/chang-jia)

(1981); 678 805; Elephant (https://www.artprice.com/artist/717411/cha

ng-jia/drawing-watercolor/16242306/elephant%20(%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%

9C%89%E8%B1%A1)); 2018-06-17 - Poly

International Auction Co.,Ltd Pékin



7; Avery SINGER (https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer)

(1987); 591 000; Untitled (Saturday Night (https://www.artprice.com/a

rtist/611277/avery-singer/painting/17191638/untitled%20(saturday%20ni

ght)));

2018-11-15 - Sotheby's New York



8; Avery SINGER (https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer)

(1987); 435 000; Flute Soloist (https://www.artprice.com/artist/61127

7/avery-singer/painting/16776009/flute%20soloist); 2018-09-25 -

Sotheby's New York



9; Cory ARCANGEL

(https://www.artprice.com/artist/435054/cory-arcangel) (1978); 399

000; Photoshop CS... (https://www.artprice.com/artist/435054/cory-arc

angel/photography/15852903/photoshop%20cs:%2084%20by%2066%20inches,%2

0300%20dpi,%20rgb,%20square%20pixels,%20default%20gradient,%20'blue,%

20red,%20yellow'%20(turn%20reverse%20of),%20mousedown%20x=4000%20y=53

50,%20mouse%20up%20x=20000%20y=1200); 2018-05-17 -

Phillips New York



10; Nate LOWMAN (https://www.artprice.com/artist/339672/nate-lowman)

(1979); 350 000; Escalade (https://www.artprice.com/artist/339672/nat

e-lowman/painting/17191884/escalade); 2018-11-15 - Sotheby's New

York



Copyright (c) 2019 artprice.com



Auktionsumsatz CROSBY versus HAO







(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/817252/Artprice_Turnove

r_CROSBY_HAO_Fr.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/817252/Artprice

_Turnover_CROSBY_HAO_Fr.jpg) )





Zwei junge "Millionäre"



Njideka Crosby ist seit 2014 in den Schlagzeilen, als ihr vom

Smithsonian American Art Museum der James Dicke Contemporary Artist

Prize verliehen wurde. Ihre Werke sind auf dem Sekundärmarkt seit

2016, dem ersten Jahr, in dem diese angeboten wurden, sehr

nachgefragt... (2016 ist übrigens auch das Jahr ihres ersten

7-stelligen Auktionsergebnisses).



Heute ist sie mit 7-stelligen Auktionsergebnissen seit zwei Jahren

ganz klar an der Spitze einer neuen Generation afroamerikanischer

Künstler, die für Bewegung auf dem Auktionsmarkt sorgen.



Ihr jüngster Rekord ist ein Ergebnis über 3 Millionen Dollar für

ein Gemälde, das ihre Schwester darstellt (The Beautiful Ones) und

2017 bei Christie's in London durch Peggy Cooper Cafritz verkauft

wurde, eine Kämpferin der Gleichberechtigung und bedeutende Sammlerin

afroamerikanischer und afrikanischer Kunst, die letztes Jahr

gestorben ist. Die Nachfrage für die Arbeiten von Crosby, die sich

vorerst auf Amerika konzentrierte, dehnte sich rasch auf Asien aus

(erfolgreicher Verkauf von Tea Time In New Haven, Enugufür mehr als

900 000 Dollar bei Christie's in Hong Kong am 27. Mai 2017).



Die Versorgung liegt weit unter der gegenwärtigen Nachfrage, daher

sind ihre Arbeiten bei Auktionen immer noch eine Seltenheit und -

bisher - haben alle Werke von ihr immer einen Käufer gefünden. Die

Künstlerin, die durch Victoria Miro bereits über die Unterstützung

einer bedeutenden Galerie in London verfügte, wird seit November

letzten Jahres auch von der mächtigen David Zwirner Gallery in Asien

und in den USA gefördert.



Der Chinese Kunstmarkt brachte im Jahr 2018 den zweiten jungen

"Künstler-Millionär" hervor, nämlich Hao Liang, der im Jahr 2014 mit

einem ausgezeichneten Auktions-Début zum ersten Mal die

Aufmerksamkeit auf sich lenkte, und zwar mit einer über 13 Meter

lange Schriftrolle aus Seide mit dem Titel The Tale of the Clouds,

die bei Christie's in Shanghai für 912 000 Dollar versteigert wurde.



2018 konnte man am 30. September in Hong Kong auf dem

Doppelauktionsmarkt mit zwei Ergebnissen in Millionenhöhe und einem

Rekordergebnis von 1,8 Millionen Dollar gegenüber einem

Vorverkauf-Schätzwert von 400 000 bis 600 000 Dollar eine wahre

"Vergöttlichung" dieses auf dem asiatischen Markt äußerst beliebten

Künstlers erleben. Zwar reicht der Markt dieses Wunderkindes noch

nicht über Großchina hinaus, der Künstler ist aber bereits jetzt

weltbekannt.



Er wird durch die mächtige Gagosian Gallery (die ihm im letzten

Frühling zu einer Ausstellung in New York verholfen hat) unterstützt,

und seine Werke sind bereits in den Sammlungen bedeutender Museen

rund um den Globus, einschließlich des Metropolitan Museum of Art in

New York, des Centre Pompidou in Paris und des Kadist in San

Francisco zu finden.



Strohfeuer oder neuer Meteor?



Chinesische Sammler unterstützen ihre Künstler immer, selbst dann,

wenn sie noch keinen internationalen Ruf haben.



Hier ist der Beweis dafür... unser Top10 Ranking umfasst einen

Künstler, über den so gut wie nichts bekannt ist, außer dass er Jia

Chang heißt, 1981 geboren ist und dass eine seiner Zeichnungen im

Four Seasons Hotel in Beijing bei einer von Poly Auction

organisierten Versteigerung für lebhafte Biet-Momente sorgte.



Die Zeichnung mit dem Titel Elephant (355 x 190 cm) wurde am 17.

Juni 2018 um das fünffache des Vorverkauf-Schätzwertes, nämlich 679

000 Dollar versteigert. Ein spektakuläres Ergebnis, das in der Tat

von kurzer Dauer sein mag, mittelfristig aber durchaus in eine solide

Unterstützung münden könnte.



In einem anderen Register hebt das Ranking auch die amerikanische

Künstlerin Avery Singer, 31 Jahre alt, hervor, die nach Ausstellungen

in der Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Turin), in der Kunsthalle

in Zürich, im New Museum in New York und im Hammer Museum in L.A.

bereits über einen ausgezeichneten Lebenslauf verfügt.



Die von Museen und den Medien umworbene junge Künstlerin

beobachtet, dass ihre Preise nach einem diskreten Auftritt bei

Sotheby's im Oktober 2017 in London trotz zwei unverkaufter Werke in

New York im letzten Jahr stark steigen. Singer kreiert überraschend

große, fiktive Kompositionen - meistens in Schwarzweiß - mit

integriertem 3D-Modeling.



In Anbetracht der Unterstützung, die sie bereits erfährt, können

wir von weiteren Überraschungen ausgehen. 2013 wurde ihr Gemälde

Fellow Travelers, Flaming Creatures für 20 000 Dollar bei der Galerie

Greene Naftali in New York erworben. Im Mai 2018 erzielte dasselbe

Kunstwerk bei Sotheby's New York 735 000 Dollar.



Der Käufer war übrigens Larry Gagosian.



