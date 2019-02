Halle (ots) - May tut so, als habe sie unendlich viel Zeit. Dabei orientieren sich jeden Tag mehr Unternehmen Richtung Kontinent. Außerdem verliert sie ihre Reputation als eine Regierungschefin, die in der Lage ist, für ihr Land das Beste zu tun. Und das besteht ganz sicherlich nicht in einem Austritt ohne geordnete Verhältnisse. Die Zeiten des Briten-Rabatts sind vorbei. Von Seiten der Gemeinschaft gibt es Signale, Angebote, sogar die Bereitschaft, den politischen Anhang des Vertrages konkreter zu fassen. Aber mehr ist nicht drin. Schließlich regelt der Austrittsvertrag ja lediglich den Übergang und die Vergangenheit. Wer mehr geben oder haben will, kann dies nach dem Brexit im Vertrag über die künftigen Beziehungen aushandeln.



