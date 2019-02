Bielefeld (ots) - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer rät Schülern davon ab, ihre Zeugnisse in sozialen Netzwerken zu posten. Die Ministerin hält das Risiko für zu groß, dass ein solches Dokument unkontrolliert im Internet verbreitet werden könnte. Ob es riskant ist, Angaben über die eigene Person ins Netz zu stellen, kann nicht pauschal beantwortet werden. Entscheidend ist immer der verantwortungsbewusste Umgang mit digitalen Medien. Die meisten Schüler sind mit den unterschiedlichsten sozialen Medien bestens vertraut - viele von ihnen sind sich sicherlich trotzdem nicht darüber bewusst, welche Konsequenzen die Preisgabe bestimmter Daten haben kann. Wichtig ist deshalb das Wissen darüber, welche Daten wo gespeichert und von wem eingesehen werden können. Wer sich beispielsweise mit Klarnamen und einem öffentlichen Profil bei Facebook anmeldet, muss damit rechnen, dass dieses vom potenziellen künftigen Arbeitgeber durchforstet werden könnte. Ein erster Schritt sind die persönlichen Privatsphäre-Einstellungen. In der Verantwortung sind daher zum einen die Eltern, die früh mit ihren Kindern über den Umgang mit Netzwerken sprechen sollten. Zum anderen sollte das Thema aber auch stärker zum Inhalt im Unterricht werden.



