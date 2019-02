Stuttgart (ots) - Ein Beispiel: Ein rumänischer Arbeitsloser hat in seiner Heimat vier Kinder. Für die bezieht er ab 1. Juli dieses Jahres ein Kindergeld in Höhe von insgesamt 853 Euro. Im Vergleich beträgt das Durchschnittseinkommen in Rumänien 735 Euro. In Deutschland liegt es bei rund 2800 Euro. Ist es da wirklich sozial ungerecht, die Zahlungen ins weite EU-Ausland den dortigen Preis- und Lebensverhältnissen zumindest moderat anzupassen? Der EuGH hat entschieden. Er hält die in einem EU-Land bestehenden Kindergeldansprüche auch für in einem anderen Mitgliedstaat lebende Kinder rechtlich in Ordnung. Das muss man akzeptieren. Das Nachdenken über Korrekturen aber gehört weiter auf die Tagesordnung



