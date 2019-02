"Flensburger Tageblatt' zu Debatte um die Cannabis-Freigabe:

"Bei der möglichen Freigabe geht es nicht darum, das eine (Cannabis) zu verharmlosen, sondern darauf hinzuweisen, dass der Joint genauso zur Lebenswirklichkeit gehört wie das Bier nach Feierabend oder die Zigarette in der Mittagspause. Und dass alle diese Genussmittel gesundheitsschädigend sind. Ganz nebenbei könnte der Staat einen umsatzstarken Schwarzmarkt aushebeln und über Steuereinnahmen am Cannabis-Verkauf mitverdienen. Teile des Geldes sollten dann in die bessere Aufklärung über die Gefahren des Drogenkonsums fließen - und zwar von Alkohol und Cannabis."/al/DP/he

AXC0009 2019-02-08/05:35