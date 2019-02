Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier reist am Freitag zu einer "Netzausbaureise" nach Hessen. Der CDU-Politiker will sich über den Bau neuer Stromleitungen im Zuge der Energiewende informieren. So will er in Idstein ein Projekt des Übertragungsnetzbetreibers Amprion besuchen. In Wiesbaden kommt Altmaier am Vormittag mit dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zusammen. Altmaier wird begleitet vom neuen Energie-Staatssekretär Andreas Feicht. Es ist seine dritte "Netzausbaureise".

In Deutschland steigt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung stetig an. Der an den Küsten erzeugte Windstrom muss aber in die großen Verbrauchszentren im Süden transportiert werden. Dazu sind tausende Kilometer neuer Stromleitungen notwendig. Der Netzausbau kommt aber nicht voran, auch weil es vor Ort Widerstände etwa gegen neue Strommasten gibt. Altmaier hatte bereits ein Gesetz auf den Weg gebracht, um den Netzausbau zu beschleunigen./hoe/DP/fba

AXC0014 2019-02-08/05:49