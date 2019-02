The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0143838032 A.N.Z. BKG GRP 12/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0148723965 CIBC 12-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0L0839 DZ HYP PF.R.264 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0XFAA9 DZ HYP IS.R.159 BD00 BON EUR N

CA DL0A XFRA DE000A2G9JL5 DEUTSCHE LICHTMIETE 23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XPG5 DT.BANK MTH 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0BX16 DEKABANK DGZ IHS.S.7180 BD00 BON EUR N

CA XCAJ XFRA XS0746002392 CREDIT AGRI. 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0889401054 VEON HOLDINGS 13/19 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1030988585 BNG BK 14/19 MTN BD00 BON SEK N

CA XGRA XFRA XS0741004062 COMPASS GROUP 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA HEPA XFRA XS0953951711 HUN.EXP.-IMP.BK 2019 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0RV1 BAY.LDSBK.IS.13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4NA0 LB.HESS.THR.CARRARA05K/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA US25152RVS92 DT.BK.LOND.NTS.14/19 BD02 BON USD N

CA VWBH XFRA XS1031018911 VOLKSWAGEN BK. MTN 14/19 BD02 BON EUR N