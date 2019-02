The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398633807 PSP SWISS PROP. 19/27 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0419040842 PFZ.SCHW.KTB 19/31 508 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AGC3 DZ BANK CLN E.9602 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGE9 DZ BANK CLN E.9604 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QB4 DZ BANK IS.A1091 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XU9 LB.HESS.THR.CARRARA02C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VR7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VS5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12510 LBBW STUFENZINS 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12528 LBBW STUFENZINS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12536 LBBW STUFENZINS 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12544 LBBW STUFENZINS 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12551 LBBW STUFENZINS 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12569 LBBW STUFENZINS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12734 LBBW STUFENZINS 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0000101909 MADRID COMUN 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1890845875 IBERDROLA IN 19/UND.FLR BD01 BON EUR N

CA 2OF XFRA AU0000030678 COLES GROUP LTD EQ00 EQU EUR N

CA EAT3 XFRA CA04681A1057 ATEX RESOURCES INC. EQ01 EQU EUR N

CA TZ1B XFRA CA89346D7505 TRANSALTA CORP.1ST PFD B EQ01 EQU EUR N

CA 4BRN XFRA CH0460027110 BLACKSTONE RES.NAM.SF-,50 EQ01 EQU EUR Y

CA 2PK XFRA IT0005038002 GO INTERNET S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA JSS XFRA JP3431300007 SOSEI GROUP CORP EQ01 EQU EUR N

CA HW4 XFRA JP3777800008 HANWA CO. LTD EQ01 EQU EUR N