FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB2E40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/16 0.001 %

WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.291 EUR

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.353 EUR

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.282 EUR

QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.150 EUR

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.177 EUR

FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.168 EUR

CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.653 EUR

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.460 EUR

OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.151 EUR

2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.071 EUR

G7LC XFRA MHY2745C1104 GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A 0.483 EUR