FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.02.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CXH XFRA NO0010671068 CXENSE ASA NK 5
HS2 XFRA US8064071025 HENRY SCHEIN INC. DL-,01
GXCN XFRA CA1254055066 CGX ENERGY INC.
HLS XFRA AU000000IAU4 INTREPID MINES LTD
EAT2 XFRA CA1952942029 COLOMBIA CREST GOLD CORP.
5CB XFRA CA5534431021 MPX BIOCEUTICAL
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CXH XFRA NO0010671068 CXENSE ASA NK 5
HS2 XFRA US8064071025 HENRY SCHEIN INC. DL-,01
GXCN XFRA CA1254055066 CGX ENERGY INC.
HLS XFRA AU000000IAU4 INTREPID MINES LTD
EAT2 XFRA CA1952942029 COLOMBIA CREST GOLD CORP.
5CB XFRA CA5534431021 MPX BIOCEUTICAL