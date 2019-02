FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CXH XFRA NO0010671068 CXENSE ASA NK 5

HS2 XFRA US8064071025 HENRY SCHEIN INC. DL-,01

GXCN XFRA CA1254055066 CGX ENERGY INC.

HLS XFRA AU000000IAU4 INTREPID MINES LTD

EAT2 XFRA CA1952942029 COLOMBIA CREST GOLD CORP.

5CB XFRA CA5534431021 MPX BIOCEUTICAL