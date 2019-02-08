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CGX ENERGY INC0,288+4,35 %
CXENSE ASA0,957-0,52 %
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INTREPID MINES LIMITED0,594-0,34 %
MPX BIOCEUTICAL CORPORATION0,6850,00 %