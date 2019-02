Medienmitteilung

Zürich, 8. Februar 2019, 07.15 Uhr MEZ

Sunrise ersteigert die strategisch wichtigsten Frequenzen für «5G for People» und das führende 5G-Netz der Schweiz

Sunrise hat an der 5G-Frequenzauktion die strategisch wichtigsten Frequenzen im 3.5 MHz-Band ersteigert, welche perfekt zur "5G for People"-Strategie passen.

Die bestehenden und neuen Frequenzen ermöglichen es Sunrise, die bisherige 4G-Flächenabdeckung von über 96% zu sichern und künftig ein flächendeckendes Weltklasse-5G-Netz bereitzustellen, das insbesondere auch suburbane und ländliche Gebiete mit "Glasfaser durch die Luft" versorgt.

Dank einer geschickten Bieterstrategie konnte sich Sunrise die wichtigsten Bänder zu einem sehr vorteilhaften Preis von CHF 0.077 pro MHz/Pop. sichern. Mit den erworbenen Frequenzen im mittleren Frequenzbereich kann Sunrise, kombiniert mit den bestehenden Frequenzen, auch längerfristig die Flächenabdeckung sowie die benötigten Kapazitäten anbieten.

«Die intensive Vorbereitung auf die Auktion ermöglichte es uns, mit einem umsichtigen Ressourceneinsatz wertvolle Frequenzen zu sichern. Wir haben mit unserer geschickten Bieterstrategie sichergestellt, dass wir unsere 5G-Strategie wie geplant umsetzen können. Unser gesamtes Frequenzportfolio aus bestehenden und neuen Frequenzen ermöglicht es uns, auch für die nächsten Jahre die überragende Netzqualität und die nötigen Kapazitäten bereitzustellen. Dabei konnten wir die strategisch wichtigsten Bänder zu einem sehr guten Preis pro MHz erwerben, besser als die Mitbewerber. Ein Blick ins Ausland zeigt, dass die Anbieter in Ländern wie Italien oder UK für diese wichtigsten Frequenzen viel tiefer in die Tasche greifen mussten. Deshalb sind wir mit den Resultaten der Auktion sehr zufrieden», fasst Olaf Swantee, CEO von Sunrise, das Auktionsergebnis zusammen.

Die bestehenden und neuen Frequenzblöcke in den tiefen Frequenzbändern sind für die flächendeckende sowie die Mobilfunkversorgung innerhalb von Gebäuden wichtig. Sunrise setzt bereits bei 4G die tiefen Frequenzbänder ein und konnte damit ihr Mobilfunknetz zum überragenden 4G-Netz der Schweiz mit über 96% Flächenabdeckung und über 99.9% Bevölkerungsabdeckung ausbauen. Mit dem nun ausgezeichneten Mix an Frequenzen in den tieferen und höheren Bereichen wird Sunrise auch mit 5G ein Weltklasse-Mobilnetz anbieten, sowohl hinsichtlich Kapazitäten und Verbindungsgeschwindigkeiten wie auch bezüglich der Versorgung innerhalb von Gebäuden.

Mit 5G ist es möglich, nebst einer hervorragenden Abdeckung auch die notwendigen Kapazitäten für eine glasfaserschnelle Datenübertragung über kürzere Distanzen sicherzustellen, selbst bei sehr vielen gleichzeitigen Benutzern und sehr hohen Datenvolumen. Hierzu sind Frequenzen im 3.5 GHz-Bereich unabdingbar. Die 3.5 GHz-Blöcke gelten deshalb europaweit als die wichtigsten Frequenzen für die Einführung von 5G. Sunrise konnte sich hier einen Drittel der Frequenzen (100 MHz) und damit den wichtigen Grundstein sichern, um sich mit 5G als führende Anbieterin zu positionieren.

Sunrise wird die CHF 89.2 Millionen für die neu erworbenen Frequenzen vollumfänglich im 2019 bezahlen. Wie bereits erwähnt, hat dies keine Auswirkung auf die Dividendenpolitik, welche für den Zeitraum 2018-2020 eine jährliche Dividendenerhöhung von 4-6% vorsieht.

Die Frequenzkombinationen aus bestehenden und neuen Frequenzen im Überblick:

Sunrise Swisscom Salt 700 MHz FDD(neu) 700 MHz SDL(neu) 2 x 5 MHz 10 MHZ 2 x 15 MHz 0 MHZ 2 x 10 MHz 0 MHZ 800 MHz FDD 2 x 10 MHz 2 x10 MHz 2 x 10 MHz 900 MHz FDD 2 x 15 MHz 2 x15 MHz 2 x 5 MHz Total tiefe Frequenzbänder 2 x 30 MHz FDD 10 MHz SDL 2 x 40 MHz FDD 0 MHz SDL 2 x 25 MHz FDD 0 MHz SDL 1400 MHz SDL(neu)

(Kategorie C2) 15 MHz 25 MHz 0 MHz Total mittlere Frequenzbänder

middle core 15 MHz 25 MHz 0 MHz 1800 MHz FDD 2 x 20 MHz 2 x 30 MHz 2 x 25 MHz 2100 MHz FDD 2 x 10 MHz 2 x 30 MHz 2 x 20 MHz 2600 MHz FDD 2600 MHz TDD 2 x 25 MHz 0 MHz 2 x 20 MHz 45 MHz 2 x 20 MHz 0 MHZ 3500 - 3800 MHz TDD(neu) (Kategorie E) 100 MHz 120 MHz 80 MHz Total höhere Frequenzbänder 2 x 55 MHz FDD 100 MHz TDD 2 x 80 MHz FDD 165 MHz TDD 2 x 65 MHz FDD 80 MHz TDD Kosten neu ersteigerte Frequenzbänder in CHF Millionen 89.2 195,6 94,5 CHF/MHz/Pop für die neu ersteigerten Frequenzen 0.077 0,114 0,100 Bisherige Frequenzen total in MHz 160 255 160 In der Auktion erworbenes Spektrum in MHz 135 200 110 Neu Frequenzen total in MHz Zuwachs in % 295 +84.4% 455 +78.4% 270 +68.8%

Sunrise Communications Group AG

Corporate Communications

media@sunrise.net

www.sunrise.ch (http://www.sunrise.ch/)

Telefon: 0800 333 000

Aus dem Ausland: +41 58 777 76 66

SRCG / Valor 026729122