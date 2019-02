Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert. DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert. 08.02.2019 / 07:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert. Holzminden, 8. Februar 2019 - Die Symrise AG (die "Gesellschaft") hat erfolgreich 5.614.036 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Kapitalerhöhung in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Der Platzierungspreis der neuen Aktien wurde auf EUR 71,25 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 400.000.065,00 zu. Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden als Teil der Refinanzierung der Brückenfinanzierung für den geplanten Erwerb der International Dehydrated Foods LLC, American Dehydrated Foods LLC und IsoNova Technologies LLC sowie bestimmter, von diesen Gesellschaften genutzter Betriebsgrundstücke eingesetzt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung auf nunmehr EUR 135.426.610,00 belaufen. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 11. Februar 2019. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. Februar 2019 prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und voraussichtlich am 12. Februar 2019 in den Handel einbezogen werden. Disclaimer Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die "Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen. Kontakt: Tobias Erfurth, Investor Relations 08.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704 WKN: SYM999 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 773905 08.02.2019 CET/CEST ISIN DE000SYM9999 DE000SYM7787, DE000SYM7704 AXC0041 2019-02-08/07:52